今年大陸國慶假期期間，各地文旅消費火熱。截至10月8日，全國至少已有20個省份公布了國慶假期旅遊資料，其中四川和河南收入超過500億元（人民幣，下同），約合新台幣2144億元。

大陸文化和旅遊部綜合測算，2019年國慶7天全國共接待國內遊客7.82億人次，同比增長7.81％；實現國內旅遊收入6497.1億元（約合新台幣2兆7860億元）同比增長8.47％。

在已公布旅遊資料的20省份中，四川在國慶日期間的旅遊收入最高，達530.42億元；河南位列第二，收入為502億元。同時，四川和河南也是「唯二」旅遊收入超過500億的省份。

湖北的旅遊總收入位居排行榜第三位，為481.99億元。此外，國慶假期旅遊收入超過400億的還有廣東、貴州、山西、湖南等4省份，收入分別為464.9億元、434.05億元、422.07億元、416.98億元。在排行榜上位居第八的陝西，國慶日期間旅遊總收入為397.22億元，距離400億大關僅「一步之遙」。

從接待遊客人數來看，國慶7天長假期間，四川接待的遊客數量最多，為6785.8萬人次，湖南省次之，為6736.21萬人次。此外，河南、山西、湖北、江西和陝西等5省份接待遊客總數均超過6000萬人次。

(旺報 )