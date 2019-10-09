福岡みなみ首次替雜誌拍攝性感寫真。(圖／翻攝自東網)

24歲日本新星福岡みなみ(福岡南)，從東京理科大學建築系畢業，選擇踏進演藝圈，近日更替雜誌拍攝性感寫真，首次大尺度脫衣，讓大家看到原來她亮麗外型下，身材也是超級火辣。

福岡みなみ身材火辣。(圖／翻攝自東網)

福岡みなみ剛進演藝圈就演出獨立製作電影及舞台劇，還參加綜藝節目，而不僅是幕前工作，她在幕後也一樣活躍，不僅當編劇還是動作指導，而近日更首次替雜誌拍攝寫真，換上多套性感內衣和泳衣，展露超兇車頭燈，深邃事業線和美尻更是一覽無遺，火辣尺度破表。

(中時電子報)