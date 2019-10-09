美女高材生螢光幕首脫 爆乳車頭燈震撼曝光 10:282019/10/09 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 福岡みなみ是東京理科大學建築系畢業。(圖／翻攝自日網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 福岡みなみ首次替雜誌拍攝性感寫真。(圖／翻攝自東網) 24歲日本新星福岡みなみ(福岡南)，從東京理科大學建築系畢業，選擇踏進演藝圈，近日更替雜誌拍攝性感寫真，首次大尺度脫衣，讓大家看到原來她亮麗外型下，身材也是超級火辣。 福岡みなみ身材火辣。(圖／翻攝自東網) 福岡みなみ剛進演藝圈就演出獨立製作電影及舞台劇，還參加綜藝節目，而不僅是幕前工作，她在幕後也一樣活躍，不僅當編劇還是動作指導，而近日更首次替雜誌拍攝寫真，換上多套性感內衣和泳衣，展露超兇車頭燈，深邃事業線和美尻更是一覽無遺，火辣尺度破表。 (中時電子報) #日本 #福岡みなみ 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國家地理雜誌》盡情探索新鮮事 04:102019/10/05 企業經營 「季老師」曝暫退演藝圈內幕 竟是「重金屬中毒」 14:032019/10/05 娛樂 賣場遇巨乳正妹 神出本尊慘被嗆爆 17:002019/10/05 正妹 台南市刑大招募新血 拍短片「徵得就是你」 18:002019/10/07 社會 劉以豪擔綱「亞洲萬里通」台灣品牌形象大使 21:032019/10/07 財經 誤傳日相賀國慶文 蘇貞昌將查處外交官 11:402019/10/08 政治 鄭文燦成搞怪藝人？為時尚雜誌拍照 14:292019/10/08 政治 被問有無安倍賀電 謝長廷張嘴愣3秒這樣回 19:202019/10/08 政治 「安倍賀電」鬧烏龍 網打臉唬爛黨 19:462019/10/08 政治 賀電出錯 她笑被「大哥哥」打到臉腫 00:022019/10/09 政治 娛樂熱門新聞 郭宗坤淚吐「快受不了」 判離柯以柔扶養費數字曝光 - 娛樂 馬偕出現「毒看護」 人間國寶遭迷昏 - 娛樂 太瘦了！野生劉詩詩側顏絕美 全身無P照曝光真實身材 - 娛樂 金鐘CP各玩各！視帝廟裡全裸自慰片瘋傳 她劈腿帶導演回家 - 娛樂 美女高材生螢光幕首脫 爆乳車頭燈震撼曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。