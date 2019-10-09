未來事件交易所認為，從韓國瑜和蔡英文在預測市場的「價格差距持續縮小」的狀況來看，推測除了國內重大意外的影響，香港議題對蔡英文的加分有限，可能顯示出民進黨的「芒果乾」效果已達極限。(未來事件交易所提供)

距離2020總統大選剩下不到100天，近期許多機構公佈的民調顯示，總統蔡英文的民調領先國民黨的總統參選人韓國瑜超過10%。但未來事件交易所今日發出新聞稿，「芒果乾」藥效漸消，從市場價格走勢，以及近期重大新聞事件來觀察，韓國瑜的市場價格似乎已經打底完成，並觸底反彈，反觀蔡英文的價格有走弱的趨勢，兩人價格逐漸拉近。

未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文等數位總統參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020.01.01。

根據未來事件交易所截至10月8號的平均交易價格，蔡英文以$56領先韓國瑜的$44.99。蔡、韓兩人的市場價格，在8月1日時差距還不到$1，之後開始產生變化。隨著香港「反送中」運動情勢升高，香港政府壓制手段也越趨激烈，在一名示威者右眼中彈後，8月12日蔡英文臉書發文強調「有我在，不用擔心台灣變成第二個香港」，自此之後，蔡英文的看好度一路上漲。

8月21日，有香港網友發起「為港遮眼」活動，呼籲網友們在社群網站PO出手遮右眼的照片聲援香港，民進黨多名立委與政務官紛紛響應，在網路上創造極大的聲量，也使主打「今日香港，明日台灣」的蔡英文陣營聲勢大漲，從這個時間點開始，蔡英文的市場價格也一路維持在$50以上，最高時漲至近$62。

而韓國瑜陣營在反送中議題上較為被動，陷入對手戰略布局，近兩個月市場價格維持在$36至$40之間震盪徘徊。在9月27日由旺旺中時公佈的民調，顯示蔡英文大勝韓國瑜約14%，也導致韓國瑜市場價格下跌至新低點，僅有$31.76。

雖目前顯示蔡英文的預測市場穩定領先，「但從10月開始，蔡、韓兩人的價格逐漸拉進。」本月1日的南方澳斷橋事件造成6人死亡，港務公司遭批檢修有疏失，更被批評民進黨指派的港務公司董事長是酬庸；而3日發生的台中違章工廠大火，造成兩名消防員不幸殉職，也讓今年六月才通過的工輔法，再度被拿出來檢視，民進黨工輔法修惡的批判聲浪四起。

另外，香港政府4日宣布制定「禁蒙面法」，總統蔡英文呼籲希望香港政府要真誠面對，人民對自由民主的要求，同時多位民進黨立委參選人也以口罩裝扮表達對港人聲援，但並未達到「為港遮眼」的活動效果。關於我國集會遊行是否可以蒙面的討論，更勾起網友批評，民進黨在野時嗆要修集遊法，執政後卻多次阻擋修法進行。

未來事件交易所認為，從韓國瑜和蔡英文在預測市場的「價格差距持續縮小」的狀況來看，推測除了國內重大意外的影響，香港議題對蔡英文的加分有限，可能顯示出民進黨的「芒果乾」效果已達極限，而韓國瑜陣營是否能擺脫市政選戰兩頭燒的困境，以及主導大選的議題戰場，將是影響韓國瑜能否持續縮小差距，進一步反超的關鍵。

(中時電子報)