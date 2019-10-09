依法親民黨可以直接推派總統人選，不須經過全民連署，外界關心親民黨是否推派人選打破藍綠兩強對決局面，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今日再度證實，明年總統大選親民黨這張總統候選人推派門票絕對不會缺席，絕對會用到，至於誰來選，這段時間親民黨主席宋楚瑜會盡量跟各界人士討論後，最晚在十月底之前會給全國民眾交代。

九月底時親民黨組織部主任張碩文已透露明年大選親民黨不會缺席，今日李鴻鈞再度證實，李鴻鈞坦言郭台銘、柯文哲、王金平和藍綠陣營都想和宋楚瑜見面，至於誰已經見到面了？李鴻鈞宣稱是否已見面他不清楚，他只知道宋這兩天一直頻繁和地方與各界人士見面，宋楚瑜也有在聯繫排時間和郭柯王見面，至於甚麼時間見面這不清楚。

親民黨和郭柯王的合作仍存在可能性嗎？李鴻鈞表示他們三人都和宋楚瑜有一定交情，郭和宋很早就認識，王金平長期擔任立法院長過程和宋的互動本來就很好，柯當台北市長後聘宋楚瑜當最高顧問 ，也不定期拜訪宋楚瑜，徵詢市政、國際、外交、兩岸問題。

而對於部分輿論質疑宋楚瑜若親自參選可能會導致藍軍分裂讓蔡英文連任，李鴻鈞表示長期以來藍綠輪流執政，但卻都無法勝任，不得民心，因此這次大選民眾才會對於第三組總統人選高度期待，讓之前的郭柯王結盟捲起旋風，親民黨要扮演中道理性角色，親民黨本來就跟藍綠沒有任何瓜葛，這次是難得機會，台灣長期被藍綠綁架，難得民眾看到第三選擇，可以藉由這次機會給藍綠教訓，要選能治國的人。

李鴻鈞還說，雙十國慶是國家慶典不是政黨慶典，站在中華民國民眾立場加上親民黨主席立場，宋楚瑜明日應該會出席總統府前的國慶大典。

(中時 )