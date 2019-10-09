約在昨日晚上8時，許多iPhone用戶手機傳出災情，「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」的跳躍視窗瘋狂閃出。（圖摘自PTT）
約在昨日晚上8時，許多iPhone用戶手機傳出災情，「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」的跳躍視窗瘋狂閃出。（圖摘自PTT）

昨（8日）驚傳iPhone系統出現異常現象，據了解，多名用戶在開啟APP時跳出不明錯誤視窗，且是不斷閃頻，上面顯示「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」，影響範圍廣大，網路上多篇文章抱怨連連。由於開啟不同APP時都有人跳出此視窗，且手機版本、iOS系統不一，目前造成原因尚不明朗，推估是蘋果iTunes Store系統出現異常，令果粉相當擔心「我還以為被駭了」！

透過《PTT – iOS版》網友表示，約在昨日晚上8時左右開始，陸陸續續許多iPhone用戶手機傳出災情，「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」的跳躍視窗瘋狂閃出，無法關閉，相當惱人。後來網友分享，先暫時登出iTunes Store帳號、至設定關閉通知、或乾脆直接刪除iTunes Store APP，是暫時解決手段。

美國網友表示手機沒出現異狀，研判應是台灣的APP出現暫時性系統異常，目前也無後續災情產生，不過由於是iTunes Store出現問題，這恐怖的經歷令網友差點以為是被盜帳號。

據了解，多民用戶在開啟APP時跳出不明錯誤視窗，且是不斷閃頻，上面顯示「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」，影響範圍廣大。（摘自PTT）
據了解，多民用戶在開啟APP時跳出不明錯誤視窗，且是不斷閃頻，上面顯示「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」，影響範圍廣大。（摘自PTT）
網友分享，先暫時登出iTunes Store帳號、至設定關閉通知、或乾脆直接刪除iTunes Store APP，是暫時解決手段。（摘自PTT）
網友分享，先暫時登出iTunes Store帳號、至設定關閉通知、或乾脆直接刪除iTunes Store APP，是暫時解決手段。（摘自PTT）

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(中時電子報)

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