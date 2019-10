約在昨日晚上8時,許多iPhone用戶手機傳出災情,「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」的跳躍視窗瘋狂閃出。(圖摘自PTT)

昨(8日)驚傳iPhone系統出現異常現象,據了解,多名用戶在開啟APP時跳出不明錯誤視窗,且是不斷閃頻,上面顯示「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」,影響範圍廣大,網路上多篇文章抱怨連連。由於開啟不同APP時都有人跳出此視窗,且手機版本、iOS系統不一,目前造成原因尚不明朗,推估是蘋果iTunes Store系統出現異常,令果粉相當擔心「我還以為被駭了」!

透過《PTT – iOS版》網友表示,約在昨日晚上8時左右開始,陸陸續續許多iPhone用戶手機傳出災情,「The iTunes Store is unable toprocess purchases at this time」的跳躍視窗瘋狂閃出,無法關閉,相當惱人。後來網友分享,先暫時登出iTunes Store帳號、至設定關閉通知、或乾脆直接刪除iTunes Store APP,是暫時解決手段。

美國網友表示手機沒出現異狀,研判應是台灣的APP出現暫時性系統異常,目前也無後續災情產生,不過由於是iTunes Store出現問題,這恐怖的經歷令網友差點以為是被盜帳號。

