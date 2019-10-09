駐大阪辦事處福岡分處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三的賀電，但據查並非出自首相府，行政院長蘇貞昌表示，若真有首相賀電何其重大要查處。政治評論家公孫策一句話點出蘇貞昌「一定要查處」的背後原因，笑嗆真是「君子報仇十年不晚」。

公孫策在臉書發文表示，蘇貞昌自本次重出江湖以來，一直都是護短作風，這回卻罕見的說「一定要查處」，令人詫異，公孫策分析背後原因指出，「原來是要查謝長廷啦！」之前他曾在專欄嗟嘆蘇貞昌「晚節不保」，現在當黨的利益高過國家利益、個人恩怨又高過黨的利益時，「君子報仇十年不晚」，公孫策酸，「那個奸巧的傢伙，終於落在電火球手上」。

有網友回應「選舉才輸了30萬票落選的人，還敢出來當行政院長」、「撿到槍」、「看戲了…」。

外交部發言人歐江安接受中央社訪問時表示，福岡分處在籌備國慶日活動期間，接獲長期信任的政壇友人轉交日方賀電。駐處事後注意到該賀電並未出自日方的署名單位，經主動查證後瞭解日方未列入官方紀錄，因此該賀電也未計入駐處國慶活動新聞稿的統計資料，將遵照蘇貞昌指示，依據查明結果，做必要處置。

(中時電子報)