台中文化多元且豐富，許多歷史建築保存完整，為讓大小朋友能透過這些重要建築認識台中，台中市政府願景館將於10月19日、30日舉辦繪本「穿山甲的故事地圖」小講堂，帶領大家一起走讀台中歷史建築，現場也安排以空拍視角俯瞰台中之美的5D劇院，即日起開放免費線上報名，名額有限，歡迎親子踴躍參加！

願景館今年5月起至12月止，每月推出講堂活動，主題與台中息息相關，適合親子共同參與。10月份主題是以講述繪本「穿山甲的故事地圖」，帶領親子跟著穿山甲「阿金」一起遊遍市役所、台中州廳、台中火車站等著名歷史建築。

市府新聞局表示，台中在日治時代擁有「小京都」美譽，這次活動以繪本《穿山甲的故事地圖》出發，每一處建築就像時空膠囊，保存每一代人建設家園的紀錄，歡迎大家一起來「發掘」台中人的故事，還可體驗館內5D劇院，以空拍視角「飛越台中」看見台中之美。

活動於10月16日、10月30日上下午各一場(10：00、14：00)，每場次限額20名，以親子為主，即日起開放報名，額滿為止，民眾可至10月16日報名網址（https：／／forms.gle／YYp3Jx3nwfxWgT5p8）、10月30日報名網址（https：／／forms.gle／5sYin8qzRyEuB1oY8）線上報名，資料填寫完畢後，承辦單位將於2日內寄送信件確認是否報名成功，也可洽願景館服務台，或電話(04)2228-9111轉11994，將由專人服務。

(中時 )