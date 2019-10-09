國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近來因忙於總統大選，傳出將在10月中旬請假，全心投入總統選舉，但也因此引來外界批評；對此，資深媒體人黃暐瀚在政論節目上表示，韓國瑜不管請不請假都會被罵，「做就對了！」

黃暐瀚在中天新聞節目「新聞深喉嚨」中表示，縣市長請假選舉不是沒有先例，2015年時任新北市長的朱立倫也在10月左右請假投入選舉，但當時朱因為長年擔任公職，累積的年假多達60多天，朱在當時把它一次請完，所以沒有爭議；但這次韓國瑜才初任市長，並沒有所謂「積假」的選項。

但黃暐瀚認為，因為韓國瑜請假就批評他不負責任、拋棄高雄，這種說法是不公平的；因為無論韓國瑜請不請假，會罵的人依舊會罵，當然請假以後這些「落跑」的言論都會加劇，但儘管「請假」這件事對於高雄人而言會感到「不公平」、「被背叛」，而相對的，「請假這件事對於其他21個縣市民而言才是公平的。」

黃暐瀚表示，韓國瑜不請假，等於事實上的「被綁在高雄」，這對於其他縣市希望見到韓國瑜、傾聽韓國瑜政見、對韓國瑜訴苦的民眾而言，反而是不公平的。

「韓國瑜目前是把自己一個人當五個人用」，黃暐瀚認為，韓國瑜若不請假、把自己綁在高雄，這樣對於選舉是沒有幫助的，而韓國瑜若想真正選好總統大選，「做就對了！」

(中時電子報)