為落實108課綱精神，全國教師工會總聯合會及台中一中數學老師陳光鴻今天到教育部陳情，要求112年就開放學測數學科使用計算機。教育部回應，大考開放使用計算機，沒有一定不可以，但因涉及公平性、公正性問題，必須慎重評估，若要開放，會在3年前公告。

108課綱的數學領域即明文「重視計算工具的有效應運用」，同時在今年9月大考中心公布的學測考試說明之前言：「數學領綱亦強調數學教學應培養學生正確使用工具的素養，亦認為入學測驗宜容許考生使用計算機等數學工具。」

陳光鴻表示，大學考招若不使用計算機，將導致教學現場教師也不用計算機，會把心力與教學偏重在「解題技巧」，不僅與生活脫節，也造成學生學習興趣缺缺。鄰近許多國家早就開放計算機的使用，台灣在這方面已屬於落後國家。

陳光鴻說，111年學測及分科測驗不開放使用計算機，已違背課綱設計，他可以體諒教育部及大考中心的現實壓力，但希望從112年起，應依課綱執行，大考開放使用計算機。

全教總秘書長劉欽旭表示，使用計算工具是生活的常態，數學測驗不能使用計算機，實在是落伍的觀念。不僅是大學學測數學科要開放使用計算機，技專校院統測也應該開放使用。

教育部高教司長郭佳音出面接受陳情，她表示，在大學學測、技專統測及國中教育會考是否開放使用計算機，教育部其實已經討論1年多，沒有一定不可以，但若要開放的話，要考慮的層面實在太多，因此還要花時間研議。

郭佳音說，升學考試開放使用計算機，涉及公平性、公正性及可能舞弊的問題，此外，在第一線教學現場，也要考慮城鄉差距。如果每年由政府採購計算機讓考生在大考時一次使用，要約3200萬元，經費也要納入思考。關於升學考試何時開放使用計算機及如何執行，目前未有定論。

(中時 )