正當外界擔憂川普政府接連兩天就新疆議題對大陸企業及政府機構採取制裁，恐阻礙美中貿易談判，美國國務院今天強調，兩件事不衝突可同時進行。

美中貿易代表預計10日在華府展開協商，美國商務部（Department of Commerce）昨日以牽涉大陸對新疆維吾爾族群壓迫為由，將8間中企與20個公安機構列入貿易黑名單，其中包括監視設備製造商海康威視（Hikvision）及大華技術股份有限公司（Dahua Technology）。

相隔不到24小時，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明宣布，對被認為負責對新疆維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群拘禁或侵犯人權，或在當中扮演共謀角色的大陸政府及共產黨官員，美方將對其施行簽證限制措施，這些官員的家人也可能面臨同樣待遇。

對於制裁是否會阻礙美中貿易談判，美國國務院一名發言人以背景說明方式回覆中央社記者指出，美方致力咎責世界各地侵犯人權的人，但「不認同（外界）認為，我們無法對抗大陸領導階層適得其反的作為，並同時尋求與其在共同目標上擴展合作，例如追求公平、互惠的貿易關係。」

彭博引述一名不具名國務院官員報導，美方最新制裁作為有與歐洲、穆斯林友邦協調，並正督促它們也採取類似限制措施。這名官員也透露，美國政府官員被指示，在上個月聯合國大會期間幾乎所有會議中提出此事。

對此，國務院發言人表示，在大陸對新疆維吾爾壓迫一事上，蓬佩奧一向直言不諱，副國務卿蘇利文（John Sullivan）上個月也在聯大場邊，就相關議題舉辦研討會。

這名發言人指出，除了美方領導階層強力譴責大陸在新疆作為外，「我們也不停向中方、其他國家政府、美國企業及公民社會提及此議題。」

(中央社)