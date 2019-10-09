靜宜大學提供讓即將擔任教職的準老師，透過實際教學，增加實務經驗及授課實力。（陳世宗攝）

日本到台灣實習夯，天理大學師生在靜宜大學實習收穫滿滿。（陳世宗攝）

日本奈良縣天理大學6位學生，在靜宜大學進行為期一週的教育實習，讓即將擔任教職的準老師，透過實際教學，增加實務經驗及授課實力。天理大學教授菊池律之表示，藉由兩校共同推動的「日語教學」實習課程，促進語言教育的交流，學生也能拓展國際視野及競爭力！

靜宜大學日文系主任邱若山說，該系長期與日本的大學交流合作，並和天理及白百合女子大學等校合作「教育實習計畫」。實習的學生需入班觀摩、試教和班級授課；過程中能熟悉教學策略及班級經營，教學相長，增進授課實力！靜宜學生也能瞭解文化差異、提升會話溝通能力，對未來進修與就業都有幫助。

天理大學教授菊池律之曾在靜宜服務超過10年，2011年返回日本任教，他指出，天理大學的前身為1925年所創立的「天理外國語學校」，位於日本古都奈良縣。目前設有四個學院及三個研究所，分別為人間學院、文學院、國際學院、體育學院，及臨床人間學研究所、體育學研究所、宗教文化研究所。

值得一提的是，天理大學是日本第一所設立「語言視聽教室」的學校，並提供最新語言教授法，獲得極高評價！菊池律之說，此次6位實習學生，已於天理大學修讀輔系「教育學程」，並修畢「日本語教育實習」等課程。在參與教育實習後，才能取得「日本語學校」教書資格、順利畢業。

天理大學四年級坂藤唯表示，她非常喜歡台灣，以能到台灣參加「日語教育」為心願，終於完成夢想！到靜宜的第一印象是天氣好熱，穿套裝不太方便，加上校園大，坡道和建築物階梯多，剛開始好辛苦；但習慣後，卻是個很好的回憶。此次實習，感受台灣人對於日語的熱情，最難得的是師生間的零距離；台灣學生的積極，也充分表現課堂上。

靜宜大學的餐廳也令坂藤唯印象深刻，不僅便宜又好吃，晚上又可逛夜市，很開心！雖然每天準備及編寫教案很辛苦，但有日文系學伴的協助，增加前進動力。感謝日文系主任及師長的協助，讓她更想成為出色的日語老師。

因想在日本以外的國家擔任日語教師，而選擇到台灣實習的林久美子說，在課堂觀摩及實際教學時，深刻感受到靜宜學生的積極與踴躍發言。實習時，同樣教學內容，有兩次試教的機會，這讓她可檢討後再改進，能自我成長！

林久美子表示，對靜宜印象深刻的是，在教室可看見「環保三分鐘」標語海報，請學生出教室應該隨手關掉電燈與冷氣，回國後，可傳遞台灣環保的觀念。

(中時 )