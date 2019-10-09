網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜總統粉絲團」)

網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜總統粉絲團」)

6日高雄市議員陳致中爆料，高雄市長韓國瑜將於月中開始請假拚總統大選。此消息雖尚未獲證實，外界也先為韓計算，若請假按規定將被扣薪27萬多元。對此韓粉憤怒不已，甚至有人怒嗆：「要扣錢，你得問問高雄市民答不答應！你問問中華民國答不答應！」

高雄市長月薪19萬，換算日薪約6333元，若從14日開始請假，扣掉年假14天與事假7天，等於將被扣43天薪水，總共會扣27萬2319元、近1個半月薪水。若從10月底開始請假，則扣約1個月薪水。

消息一出，不少韓粉氣炸了！有人甚至在臉書社團「韓國瑜總統粉絲團」發文道：「中華民國地方首長，是打卡上下班的嗎？居然還動用國家機器，記錄韓市長的上下班時間！我們採的是地方自治，不是中央考勤制！市長不是公務員，要扣錢，你得問問高雄市民答不答應？你問問中華民國答不答應？」

文章一出，韓粉迴響熱烈，紛紛回應：「韓市長每天加班超過時數了有沒有加班費」、「那蔡也要比照辦理」、「全力拚大選不要甩雙標黨的鬼話，贏得2020才是終極目標」、「請問蔡英文出國請假有扣薪嗎？中央、地方一視同仁，韓市長扣薪蔡英文也一樣要扣薪」、「沒關係，這都會成為支持韓國瑜市長的養分」、「唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)