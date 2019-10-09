親民黨召開記者會畫面。(季節攝)

親民黨立法院黨團今日召開記者會指出，目前全國各縣市消防單位出現兩種問題，有些縣市是裝備多但缺人，有些則是人員數量比裝備還多，中央政府應盤點各地情況後協助改善。

親民黨團總召李鴻鈞指出，上週宜蘭縣南方澳大橋崩塌，不僅暴露出橋樑安全的問題，斷橋救援工作也出現缺乏具有救援能力的水下消防員的問題。根據消防署的資料顯示，宜蘭縣政府共擁有165套溼式防寒衣及25套乾式防寒衣，理論上裝備應該無缺。但仔細一看，具有開放水域潛水訓練的有14位，而具有救援潛水以上等及訓練的人員居然掛零。也就是說，當天發生斷橋意外時，宜蘭縣政府消防局是沒有足夠能力的水下救援人員，進行緊急救難行動。

立委陳怡潔也指出，根據消防署所提供的資料縣市，包括台北市、新北市、彰化市、台中縣、宜蘭縣等，這幾個縣市的人衣比都超過1：10，也就是1個經過訓練後，具有下水資格的消防員，都有超過10件「溼式防寒衣」可以穿。反觀包括金門縣、嘉義縣、台中港務局、新竹市、連江縣、台東縣、澎湖縣等，這幾個縣市的人衣比都低於1：1，也就是1個經過訓練後，具有下水資格的消防員，平均連1件溼式防寒衣都沒有辦法滿足。

陳怡潔還說，最讓人驚訝的是，以2018年度來看，台東縣發生過28起水域事故案件，澎湖縣發生過10起的水域事故案件。但台東縣有165件的溼式防寒衣，卻沒有半個具有水下訓練等級的消防人員；而澎湖是有42位具有潛水資格的人，卻連1件乾式或溼式防寒衣都沒有。一個是「有裝無人」，一個是「有人無裝」。

立委周陳秀霞則補充，在蒐集數據的過程中，還發現一個「案外案」。也就是在2017年的時候，新竹市政府發佈新聞稿對外宣告，已經向中央爭取137萬元補助，市府也配合編列87萬預算，來購買10套乾式防寒衣及30套潛水個人裝備，強化新竹市的水下裝備。但根據消防署所提供的數字顯示，截至2018年，新竹市政府只有30套的溼式防寒衣，乾式防寒衣仍是掛0。新竹市政府宣稱的10套乾式防寒衣跑去哪裡了？到底有沒有購買？

最後親民黨團呼籲：

第一、立即盤點全國消防裝備，不能再有哪一縣市發生有「裝」無「人」，有「人」無「裝」的情況。

第二、對於老舊的消防裝備也應儘速檢討，不用擺在那邊充面子，而是讓他真正發揮保護消防人員的功能。

第三、對於有專業證照需求的救援任務，研議「證照加給」的可行性，讓消防員多多接受各式專業訓練，考取證照，以發揮更好的救援能力，保護人民安全。

(中時 )