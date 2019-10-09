內政部今天公布「2018年特定死因除外簡易生命表」，十大死因若能排除惡性腫瘤，2018年國人平均壽命為84.63歲，較一般平均壽命80.69歲增加3.94歲，影響最大；其次，若能排除心臟疾病，平均壽命可增加1.69歲；再次，若能排除肺炎，平均壽命將增加1.02歲。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部2018年國人前十大死因死亡人數，編算我國各類死因除外之國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

其中影響程度最大的惡性腫瘤，死亡人數連續10年攀升，且近年來其死亡人數占全體死亡人數之比例皆在2成7以上。導致惡性腫瘤死亡人數增加的原因繁多，主要可能與吸菸、飲食習慣、生活環境、工作壓力等諸多因素有關，相關單位近年來加強惡性腫瘤預防宣導及醫療工作，發現排除特定死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般平均壽命差距已由2013年之4.19歲減至2018年之3.94歲，呈趨緩現象。

另2018年肺炎為國人十大死因第3位，觀察近年間其死亡人數及所占比例已持續5年增加。經統計，排除特定死因為肺炎之平均壽命與一般平均壽命差距，由2011年之0.79歲增至2018年之1.02歲，顯示肺炎防治及宣導工作仍需持續重視。

內政部進一步表示，再就性別觀察，男性在特定死因除外之平均壽命與一般平均壽命差距高於女性之死因者，包括惡性腫瘤、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性者有糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示男、女性在主要死因上之差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，致各類死因對兩性平均壽命之影響程度有所不同。

(中時 )