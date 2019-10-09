繼日前空軍通資航聯隊隊長涉及性騷擾下屬被拔除職務後，軍方又傳出重大風紀事件。海軍通信系統指揮部郭姓上校指揮官，月前宴請下屬聚餐後，以事後會還錢為由，要求下屬先墊付分攤餐費，事後卻拿著發票浮報核銷且中飽私囊，遭海軍主動查出，海軍司令黃曙光認為竟然有部屬一再挑戰他推行清流正源的指示，震怒下立刻將郭姓指揮官拔除職務，並移送法辦。

據知情人士表示，海軍司令部通信系統指揮部郭姓上校，月前邀請部屬下班後進行餐敘，餐會結束後，指揮官立即要求現場下屬埋單，同時希望先分攤墊付一萬餘元的餐費，下屬依指示各自分攤。

郭姓上校指示部屬拿發票向會計辦理核銷該筆餐費，會計室事後將經費匯入帳戶，但是郭姓上校拿到該筆經費後，卻當作沒聚餐這回事，也未將錢還給下屬，反而中飽私囊。

當天分攤餐費的下屬得知經費已經下來，多次向郭姓指揮官明示暗示希望能夠將大家當天聚餐分攤的經費還給所屬，但是指揮官卻一直沒有下文，不久事情漸漸傳入黃曙光耳中，於是立即指示約談相關人員進行調查，經查明後確實發現郭姓上校有浮報經費及中飽私囊的事實，於是立刻召開人評會，將郭姓上校調離現職，同時移送法辦。

海軍司令部表示，本案為自查案件，海軍在接獲通報後，立即由督察長室成立專案小組主動調查。經完成行政調查，通信指揮部指揮官郭上校疑涉經費不實結報案，經查屬實。海軍已依規定移送法辦，並調離現職，待命接受司法調查。

海軍司令部強調，海軍自106年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律嚴辦，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全

(中時電子報)