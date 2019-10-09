前職棒球星王傳家，遭胡姓妻子控告與杜姓小三通姦，檢方起訴後，台北地院判決王與杜女無罪，檢方不服提上訴，高院認為蒐證照片無法證明2人有性器接合，判決王傳家無罪確定。

48歲的王傳家曾代表國家隊，在杜哈亞運拿下金牌，現任新北市一所高職青棒隊教練，因妻子去年委託徵信社跟監並提告通姦，導致婚外情曝光，與王婚外情的43歲杜女，是王傳家的女粉絲。

檢方起訴指控，前年11月4日清晨5點，胡女在友人、徵信社及警方陪同下，到新北市三峽區台北大學附近，杜女承租的出租套房抓姦，發現丈夫與杜女全身赤裸站在床邊，兩人還急忙拿起枕頭、棉被遮蔽身體。

當時王傳家與妻子爆發口角，杜女則趁亂穿衣後匆忙離去，事後，胡女對丈夫、杜女提告，因蒐證畫面沒拍到兩人性器交合，也未扣到沾有體液的衛生紙團及床單，北檢將全案不起訴，經高檢發回續查後，檢方起訴王傳家與杜女。

檢方起訴後，台北地院審理後認為，檢方提出的證據無法證明犯罪，也不能證明有性器接合，判決王與杜女無罪，檢方不服提上訴，被高院駁回確定。

(中時 )