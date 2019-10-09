台灣響應聯合國「國際女孩日」將10月11日訂為「台灣女孩日」，今年邁入第7年，行政院性別平等處今天表示，為促進各界瞭解「女孩日」重視女孩、投資女孩的意義與精神，中央及地方政府舉辦豐富多樣的活動，邀請國人共襄盛舉，一同關心台灣女孩的發展與未來。

性平處指出，中央部會陸續舉辦活動包括文化部所屬國立國父紀念館舉辦影片欣賞與座談、國立台灣文學館辦理越南文學繪本導讀、國立台南生活美學館辦理女性文學與藝術主題書展、國立台灣交響樂團推廣「女孩藝起來聽音樂會」，另有國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館等提供女孩日來館優惠，邀請女孩來場藝文的心靈饗宴。

教育部也辦理微電影暨照片說故事比賽，鼓勵女孩參與科技學習及運動；衛生福利部則舉辦「Girl Up！女孩力」校園巡迴影展，鼓勵女孩勇於發聲，撕除刻板標籤，活出自我的獨特精彩。

性平處進一步指出，各地方政府也陸續辦理各項活動方面，基隆市邀請在地傑出女性分享未來就業趨勢、台北市的「時尚╳回憶—舊衣改造」課程、新北市辦理運動體驗會、桃園市辦理女性設計展、台中市辦理飛行女孩性別影展、嘉義縣辦理「嘉義女孩大聲說」臉書留言抽獎活動、南投縣辦理馨光夜跑、台南市辦理性平月系列活動、宜蘭縣辦理「繪出我的宜蘭女孩」繪畫徵件比賽、台東縣辦理「魔法少女展」等活動，都鼓勵女孩突破傳統性別框架，創造無限可能。

(中時 )