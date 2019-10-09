駐日單位誤報日相安倍晉三烏龍賀電，被在野黨痛批外交官嚴重失職。駐日代表謝長廷對此事件，竟回應「日方沒說賀電是假的」，宅神朱學恒形容，外交使節這麼樂觀，真是國家之福啊！他忍不住要跟謝長廷說「愛你哦！」網友也跟著挖苦，依小夫邏輯可能認為是分身發的，畢竟日本也有所謂的影武者。

謝長廷8日晚間主持駐日代表處國慶酒會，被問到日本政府否認安倍曾發出有中華民國的國慶賀電，他回應說「他們沒有說賀電是假的，外交很微妙嘛。」並指出大阪辦事處福岡分處發出的賀電不必經過他同意。

朱學恒在臉書上評論謝長廷說法，表示「有這麼樂觀充滿正能量的外交使節真是國家之福啊！」最後還忍不住大酸「愛你哦！」

駐日代表樂觀且滿滿正能量，有網友不禁想起大阪辦事處蘇處長，雖然斯人已逝，但外界對謝長廷承擔責任的態度印象深刻。

網友紛紛留言批他，「沒有發，又不是假的？ 難道是昭和天皇的靈魂發的？」、「果然是律師出身的！」、「之前管不到大阪，現在福岡也不需要跟你報告？」、「不是真的 沒說假的 那到底是？」、「求證部下很難？」、「我被精神錯亂了」、「這個是幽默啦！只有大哥哥才懂」、「阿Q的精神勝利法派上用場了」、「日本大哥哥願意給小弟弟的，你才能拿」、「依小夫的邏輯可能認為是分身發的，畢竟日本也有所謂的影武者…」。

(中時電子報)