寶可夢活動讓三重新北大都會公園知名度大開，新北市水利局研擬在800公尺堤坡打造溜滑梯為主題的全齡共融遊戲場，在易拆卸、不影響防洪前提，打造25座特色溜滑梯、70種遊具設施，預計明年7月完成。

新北市水利局長宋德仁9日在市政會議專案報告指出，大都會公園全長7.7公里，有424公頃，相當於16座大安森林公園，更有兩條捷運經過，交通便利。

宋德仁指出，目前已有地景溜滑梯、滑草場設施等結合防洪堤坡地形的遊戲空間，已成為北部最熱門親子遊樂景點之一；另外轄內也有進177公頃五股溼地，與國家及水域訓練基地微風運河。

宋德仁說，大都會公園過去已舉辦過多場國際級活動，包括國際水燈節、電音趴等，上周的寶可夢活動，更成功提升大都會公園知名度。

宋德仁說，除打造打造溜滑梯為主題的全齡共融遊戲場，市府也研擬跨局處，推動多元整合跨堤平台，在建案與堤坊間打造跨堤平台，讓更多人能夠直接走到河濱公園，親近水資源。

另外也希望能擴大濕地空間，研擬拆除二重出口堰，增設景觀橋、生態迴水空間，維持生物多樣性，打造「新北高美濕地。」

新北市長侯友宜裁示時指出，大都會公園最大功能是最重要還是疏洪、防災與行水，所有設備都必須最方便撤離、不能影響到疏洪。

侯友宜說，越來越多國際性活動到大都會公園舉辦，希望透過改造，帶動更多人潮，讓更多人愛上新北大都會公園，創造與水共融、共榮的城市。

(中時 )