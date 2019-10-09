美聯分區系列戰有2勝1敗優勢的太空人，讓陣中36歲的王牌投手韋藍德(Justin Verlander)僅休息3天就出賽對戰光芒，沒想到這樣的決定讓韋藍德球威盡失，僅先發3.2局挨2轟退場，最後光芒以4比1擊敗太空人，在2連敗後取得2連勝，目前2比2將系列戰扳平，將戰線逼到G5。

韋藍德開局就被湯米芬姆(Tommy Pham)敲一支陽春炮，對崔志萬保送後，A.賈西亞(Avisaíl García)、達諾(Travis d'Arnaud)、溫鐸(Joey Wendle)連續3支安打再多追2分，此局韋藍德耗費了32球，無論直球、曲球、滑球都被逮中敲出去。

韋藍德夢靨還沒結束，光芒4局下半由亞當梅斯(Willy Adames)再擊出陽春炮將比分擴大成4比0，雖然接下來韋藍德又抓到2個出局數，不過面對崔志萬3次打席都讓他選到保送上壘，連丟4顆壞球也讓教練團終於決定將他換下場。

雖然太空人在8局上半靠奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)的陽春炮追回1分，不過最終仍以1比4落敗。韋藍德休3日僅丟3.2局就退場，被敲7支安打、失4分，其中有2支陽春炮，雖然送出5次三振，不過對崔志萬單人送出3次保送；反而光芒採用的假先發策略效果不錯，6名投手聯手壓制太空人打線，9局上半還派出賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)關門，全場僅被太空人敲出6支安打，成功以小搏大逆襲太空人，將系列戰逼至第5戰決生死。

系列賽前擁有「三巨投」的太空人還信誓旦旦想要橫掃光芒晉級美聯冠軍戰，如今卻淪落到可能陰溝裡翻船。不過明日為移動日，週五太空人將派出休息滿4天的寇爾(Gerrit Cole)先發第5戰，上一場寇爾7.2局無失分飆15K表現驚人，光芒想要從寇爾手中搶勝不算容易。

(中時電子報)