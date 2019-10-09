臺南市永康區一名42歲李姓男子，滯欠健保費新臺幣8000多元，因郵局存款遭臺南分署強制執行，到場時即情緒激動，李男稱自己未住在戶籍地，曾申請變更送達地址，卻未收到通知，隨後拿起自行攜帶啞鈴砸壞位於中西區的公署辦公室玻璃窗，臺南分署立即報案，警方將李姓男子帶回，結束一場虛驚。

臺南分署表示，經向該股執行人員了解案件執行經過，李姓男子未曾向該股申請變更送達地址。臺南分署呼籲，民眾如有因欠款而遭移送臺南分署強制執行，應保持理性，與執行人員協商解決之道。

臺南分署提醒，如存款遭受臺南分署強制執行扣款，該存款確為民眾及共同生活親屬生活所必需，可檢具相關資料，向臺南分署申請，經臺南分署審查該項扣押存款確實為民眾生活所必需者，可退還民眾。如民眾經濟上有困難，無法一次完納者，亦可向臺南分署申請分期繳款。

另外，民眾如果失業或生活困難，臺南分署除可透過臺南分署愛心社提供民眾協助外，亦可幫忙轉介至就業服務站、社會局、慈善團體等合適的福利機構，結合公私資源，協助民眾渡過難關。

(中時 )