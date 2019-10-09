《大時代》已婚男星馬俊麟遭正宮梁敏婷連環爆不忠，對象竟是同戲女星王瞳，事件延燒多日，馬俊麟偕王瞳一起開記者會，爆哭昭告天下確實跟王瞳譜不倫戀，且對於老婆向王瞳提告「侵害配偶權」求償4百萬一事，反指妻子讓他難以跟公司、王瞳家人交代，三角關係算是完全浮上檯面並撕破臉，而有挺王的粉絲心懷不滿，到梁敏婷IG開嗆，表示這事不只是王瞳的錯，嗆梁「可悲」，讓梁敏婷聞之大爆炸，直接跟網友對嗆！

馬俊麟、王瞳淚認婚外情，而開記者會前，王瞳還帶著媽媽、阿姨前往馬家，本想跟馬妻賠罪解釋，沒想到一個擦槍走火，卻演變成阿姨暴走，反指責正宮就是沒給馬俊麟溫暖，才讓男方來勾搭王瞳，這場「番外篇」引發軒然大波。

而之後，又有挺王瞳的網友到梁敏婷IG留言，嗆她不慈悲也不公平，還說她不似其友人說的溫柔低調，明知老公馬俊麟是公眾人物，「遇到感情委屈就一直發文暗示讓媒體寫新聞」，簡直是巴不得讓外界都知道三人之間發生什麼事。

而梁敏婷應付完王瞳阿姨，決心提告，心累之餘又冒出網友攪局，讓她深夜看了留言，暴氣到爬起來回應，直接回嗆對方「太煩了」，更發了戰帖，「如果你真的很想聊聊，請睡飽後用真帳號再來吧。我知道你是誰，我們之後應該會見到面的！」。

(中時電子報)