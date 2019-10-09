中華郵政公司共有1萬310名郵務士，卻有多達1萬2043輛車，引起立委質疑是買了不堪用的車，堆在倉庫不使用，中華郵政董事長吳宏謀坦言，採購需求確實可以檢討。

民進黨立委葉宜津今在立法院交通委員會上指出，中華郵政的車輛比郵務士多出1733輛，業務到底有多重，需要用到這麼多車，人要休息、車卻不用休息，而中華郵政拿了立法院同意的前，花1.7億買車，卻還租了2022輛，質疑採購有問題。

吳宏謀解釋，車輛要定期進廠維修，維修時就要使用備用車輛，他也坦言有些電動機車的效能與業務實際需求有差距，確實可以檢討。

「買了不堪用、放在倉庫的有幾輛？郵局不敢說？」葉宜津說，去年中華郵政開開心心買了百輛電動機車，沒想到一買完就接到郵務士抱怨，機車載了貨變得頭重腳輕，根本不堪用，郵差寧可繼續騎老爺車。她批評，中華郵政閉眼睛買車，新車買了放倉庫，再跑去租車，「這像話嗎？」

中華郵政去年高達490輛新購置車輛，超過50天未啟用，花費5167萬5千元，閒置最長天數為632天，閒置折舊費用高達315萬1千元，中華郵政也在明年編列2.1億元購買50輛電動四輪車與1200輛電動機車。交通委員會進行臨時提案，要求中華郵政公司提出說明與檢討，一個月內將書面報告送至交通委員會。

(中時 )