網友才PO出昨天(10/8)汐止店有少量到貨，結果不到晚上就搶光、全空了。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

10年前消失的進口迷你半熟法國麵包，重回架上！一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享傳說中的半熟麵包，終於在好市多又看到了，「自己吃過一次，現在終於不用再去想它個千百回，口感就像法國麵包，外酥內軟，裡面濕潤偏鹹，趁熱最好吃」，且因為麵包是半熟的需要自己用200度烤箱烤10分鐘，與一般麵包冰冰箱後再烤，又多了一個濕潤鬆軟，跟剛出爐的口感一樣。

這款半熟麵包產地在法國，一包24入只要139元，換算下來一顆麵包5.7元，有網友說，10年前好市多就有進這組法國麵包，有分兩種尺寸，但這次只有進小的那一種，「十年前我就常常購買這款」、「幾年前買過，超級好吃的，昨天去新莊店也沒買到」、「真的好吃，我昨天用氣炸，外酥脆內鬆軟」。

但也有人認為吃起來普通，而且很難買「我撲空n次」、「單吃頗鹹」、「這個口味是偏鹹口的，飽腹感蠻強的，如果能夠出點偏甜的就好了」、「台中不用來了，有位小姐掃了整車都沒了」、「內湖店早上十點半架子就空了」。

另外，也有網友分享各種吃法，「今天加了罐頭鮪魚和乳酪條做焗烤也好吃」、「夾起司、火腿，單吃也不錯！」、「自己加料加工後都好吃XD」。

圖為半熟麵包烤熟。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

圖為半熟麵包成分表。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時電子報)