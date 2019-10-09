雖然美陸將於10日舉行新一輪貿易談判，但華府在談判前夕連環出手，不僅將對涉及打壓新疆維吾爾族的陸企與政府單位列入貿易黑名單，並限制相關官員申請美簽，美陸雙邊再次陷入緊繃讓外界對貿易談判進展看衰；而據港媒報導，陸代表團可能會縮短在華府停留時間，提前返回北京。

由大陸國務院副總理劉鶴率團的陸談判代表團，即將於10日至11日於華府展開談判，為自5月美陸陷入僵局以來陸代表團訪美。不過據港媒《南華早報》8日引述一名參與貿易談判準備工作的匿名人士表示，陸代表團原本的計畫是12日離開華府返回北京，但可能會提前到11日返回，這代表11日晚上不會有延長磋商的機會，「情況不是那麼樂觀」。

此外，劉鶴的身分仍是中美全面經濟對話陸方談判代表人，但已沒有「（中國國家主席）習近平特使」的頭銜，代表劉鶴在此輪談判中，並未受到習近平的直接指示。

報導也指出，此輪貿易談判前夕雙邊氣氛又再次陷入對立，特別是川普7日提到香港局勢若往糟糕的方向發展，恐會影響貿易談判。而華府接連對涉及打壓新疆的陸企與政府官員出手，也讓一向強烈抗議此舉為干預內政的大陸更加不滿。

此外，具大陸官方色彩的「陶然筆記」微信公眾號表示，這次談判的背景是關稅仍在美陸對峙局面又沒有徹底緩和的情況下舉行，談判的結果無非3種：達成公平協議、完全徹底談崩、繼續打打談談，並稱關鍵是「要有跟問題和困難耗到底的韌勁和精氣神」。

美陸兩國從去年7月彼此互徵高關稅，至今打打談談已經一年多。即將展開的第13輪中美高級別經貿磋商，距離上一輪7月底在上海舉行的談判又過了兩個多月，期間雙方繼續互祭關稅升級措施，但也透過美國延緩加徵關稅及陸方採購美國農產品等，互釋善意。下一輪加稅將自本月15日開始生效，屆時美國對2500億美元進口陸商品課徵的關稅將調升為30%。

(中時電子報)