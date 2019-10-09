桃機地勤又出包 林佳龍：提早督導機制嚴格要求 16:542019/10/09 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對桃園機場8日晚間再度發生地勤操作拖車時，造成一架阿聯酋A380班機機鼻鼻輪受損，遭立委抨擊桃機地勤頻頻出包，交通部長林佳龍（左起）、民航局長林國顯、桃園機場公司董事長王明德、總經理林祥生9日在立法院交通委員會上台備詢。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對桃園機場8日晚間再度發生地勤操作拖車時，造成一架阿聯酋A380班機機鼻鼻輪受損，遭立委抨擊桃機地勤頻頻出包，交通部長林佳龍、民航局長林國顯、桃園機場公司董事長王明德、總經理林祥生9日在立法院交通委員會上台備詢，林佳龍表示的確出事頻率過高，看起來都是人為因素居多，將提早展開今年督導機制嚴格要求。 (中時 ) #地勤 #林佳龍 #桃園 #機場 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 顏寬恒批 撒錢搞冬遊補助 橋梁不維修 04:102019/10/05 政治要聞 大興機場好好拍 打卡多過搭機客 04:092019/10/06 話題觀察 桃機地勤疑出包 空橋撞上日航波音787客機 12:092019/10/06 社會 10月1日交通新制上路宣導 小小警察開工囉 16:112019/10/06 社會 苗栗縣警局雙十節交通疏導措施 15:182019/10/07 社會 是否請假？韓國瑜：請假前會和議會溝通 17:042019/10/07 政治 裕隆集團、納智捷汽車 舉辦「長照交通暖設計座談會」 21:522019/10/07 財經 《產業》林佳龍視察馬祖風管處，檢視秋冬遊補助成效 08:012019/10/08 財經 上海浦東機場口岸國慶假期出入境人數逾69萬人次 18:232019/10/08 兩岸 林佳龍：危橋勿恐慌 真有危險會封橋 15:132019/10/09 政治 政治熱門新聞 見這人力挺韓國瑜 葉毓蘭驚呼：起風了！ - 政治 韓冰不回台救父？沈富雄爆驚天內幕 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 韓敗選誰當黨主席？徐巧芯說溜嘴了… - 政治 LSE為小英背書 網看完驚爆不能說的秘密... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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