針對桃園機場8日晚間再度發生地勤操作拖車時，造成一架阿聯酋A380班機機鼻鼻輪受損，遭立委抨擊桃機地勤頻頻出包，交通部長林佳龍、民航局長林國顯、桃園機場公司董事長王明德、總經理林祥生9日在立法院交通委員會上台備詢，林佳龍表示的確出事頻率過高，看起來都是人為因素居多，將提早展開今年督導機制嚴格要求。

(中時 )