國民黨總統參選人韓國瑜民調數字落後蔡英文蔡總統，文化大學新聞系主任胡幼偉說，韓國瑜還有沒有什麼絕招能勝過蔡英文，是挺韓庶民現在最關心的事情。而韓國瑜的最大武器就是讓人民有錢。

胡幼偉說，韓國瑜致勝絕招當然有，去年九合一大選時就驗證過有效，那就是「讓人民有錢」！去年選高雄市長，韓之所以能贏，當然有諸多因素，但其中的最大關鍵，是民進黨堅拒九二共識，切斷了台灣庶民從兩岸交流中能夠獲得的利益。於是，韓國瑜喊出「貨出的去、人進的來，高雄發大財」，便打中了民進黨的死穴，再跟著民進黨混，在生計上註定是死路一條，不挺韓，就是跟自己的荷包過不去，韓能不贏嗎？

但胡幼偉也說，韓當上高雄市長後忙到不行。市政千頭萬緒，韓要面面顧到，跟他有關的新聞，不再聚焦於「讓人民有錢」。接下來是鋪天蓋地的黑韓、再加上黨內初選及初選後的政治紛擾，韓的新聞，「錢味」愈來愈少；政治味愈來愈多，韓少提如何讓人民有錢，民意支持度就不那麼熱烈了。

在最後的決戰階段，胡幼偉建議，韓除了提醒民眾，蔡政府在過去三年多做了多少糗事外，最重要的，是要再次強調，如果讓蔡英文連任，那就是大家繼續過苦日子，至少要再苦四年，還有多少人要再撐四年？

胡幼偉說，蔡英文為什麼要強調芒果乾？除了刺激選民的恐中情緒、包裝自己的愛台護台辣度外，另一項用意，就是藉著香港局勢，堵住韓接受九二共識，恢復兩岸交流，讓庶民經濟恢復生機的訴求。蔡的算盤很清楚，香港局勢愈惡化，韓愈不敢再談要恢復和老共和平交流，不敢再提貨出的去、人進的來，韓的發財魅力，就無由施展了。

胡幼偉並點出，韓其實不必中民進黨的計。去年，許多原本是深綠的選民，已經用行動告訴韓，芒果乾，基層深綠已經啃了二十多年，如果再加計兩蔣時代的仇共反共教育，這一套用反共來合理化統治正當性的論述，許多深綠早就看透了，也受夠了！結果呢？幾十年過去了，阿共也沒對台灣怎麼樣，倒是民進黨一副比老蔣還反共的死樣子，害的基層百姓丟了賺錢機會！那你說基層庶民能不趕快支持韓，把民進黨下架嗎？

胡幼偉說，結論很清楚，基層庶民，特別是那一大票的基層反綠義士，為什麼會支持韓？就是要他上來，恢復跟老共的和平交流，讓大陸多買台灣農漁產品、多送點觀光客來，先把荷包填滿再說，是不是這樣子？因此，對付蔡英文的芒果乾戰術，韓不但不必忌諱說要跟對岸恢復正常交流，反而應該強調跟大陸互惠交流、繁榮台灣經濟的必要性與迫切性！這個論述主軸再出江湖，韓不必怕被民進黨抹紅，所有全台灣不想跟錢過不去的基層選民，最後一定是都把票投給老韓的！

胡幼偉並引國父談話說，三民主義中，最要緊的是民生主義。這話真的是至理名言啊！

(中時 )