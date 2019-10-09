工商建研會昨（8日）舉辦支持高雄市長韓國瑜競選總統後援會成立大會，韓國瑜致詞時表示，民進黨執政3年多不好好幹，「台灣就快跟北韓一樣整個被鎖住」，臉書社團《北韓-朝鮮經貿文化情報》不滿韓發言，發文回嗆。「宅神」朱學恒反酸該社團應非官方管道，只是熱心人士成立的網路媒體；總統大選有了國際化的發展真是「真是可喜可賀」。
韓國瑜昨致詞表示，工商界「賺錢不忘了愛國，愛國不忘了賺錢」，這種精神讓他感佩；接著批判民進黨執政讓台灣人民傷心，執政3年半把台灣搞成這樣，區域經濟的整合已經正在進行，周邊各國已經都有關稅同盟，但台灣就快變成跟北韓一樣整個被鎖住，他如果當選總統，將會在國家安全沒有疑慮的狀況下開放，要開大門走大路，勇敢走出去。
臉書社團《北韓-朝鮮經貿文化情報》不滿韓國瑜此番發言，在臉書發表「致中國國民黨總統候選人韓國瑜先生」的聲明，列舉7點說明北韓現況，更嗆韓「您要選舉爭奪大位也好，要為民服務也好，請不要消費朝鮮…朝鮮也許有些地方也如同世界其他國家一樣，有他的優缺點，但，您覺得朝鮮不如台灣的說法，有些言重了」。
而「宅神」朱學恒則認為，《北韓-朝鮮經貿文化情報》應該不是北韓對外的官方管道，看起來是看到有商機(或者以打擊帝國主義為己任)的熱心人士所成立的網路媒體。
讓他沒想到的是，這場選舉漸漸有了國際化的發展，真是「可喜可賀可喜可賀」。
文章來源：《北韓-朝鮮經貿文化情報》臉書聲明全文
(中時電子報)
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