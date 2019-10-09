南方澳跨港大橋在10月1日突然斷裂並造成6死12輕重傷，今（9）日展開拆除作業，從高雄前來支援的全國最大萬噸級海上作業平臺，在大約上午10點半緩緩駛向斷橋處，工作人員也開始仔細丈量，務必讓拆除作業以安全及有效率的方式進行，預計將花10個工作天完成。

這次的斷橋拆除作業原訂要在今天上午8點就要進行，但因為前一晚宜蘭下大雨，影響橋拱4個吊掛支點的焊接前置作業，也導致拆除工作臨時延後了兩個多小時；依照初步擬定的拆除計畫，整個橋拱將切成3個部分，並暫時移往蘇澳商港8號碼頭置放，以利檢方進一步蒐證調查；至於橋板面將視情況切割成7塊後移除，並將漁船出入的航道清理出來，整個拆除作業預計可在10月底前全部完成。

台灣港務公司副總工程司沈光青上午也對媒體說明拆除作業規畫進度，沈光青表示，預定今天將會完成橋拱的移除工作，因為展開的時間延後，完成時間也將從預定的傍晚延到今天晚上。

(中時 )