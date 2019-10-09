政論節目《年代向錢看》畫面。（圖／翻攝自YouTube）

國民黨總統參選人韓國瑜面臨民調下滑危機，各界對選情多持悲觀態度。若韓敗選，國民黨將由誰擔任黨主席？台北市議員徐巧芯脫口說出：「我覺得吳主席他繼續，就算敗選，他繼續在黨主席的位子上可能性是很高的。」

徐巧芯在政論節目《年代向錢看》表示，朱立倫近來人氣非常高，不僅在雙北立委候選人間變得搶手，就連中南部候選人都熱烈希望朱輔選。朱也很用心，會針對每位候選人設計橋段，例如台北市大安區立委林奕華他就化身「運將」，新北他就去釣蝦，讓輔選不再只是「喊凍蒜」，跳脫傳統窠臼也凸顯自己年輕的優勢。

若2020由現任總統蔡英文繼續連任，朱立倫有機會拿回黨權嗎？徐巧芯直言：「我覺得很難吧！」徐強調，這是他個人的判斷，至於誰比較有機會？徐脫口而出：「我覺得吳主席他繼續，就算敗選，他繼續在黨主席的位子上可能性是很高的。」

主持人陳凝觀進一步追問：「韓粉不會把他轟下台嗎？」徐巧芯則回道：「當然會試著做嘛，但是我……那他（指吳敦義）有法定保障的權益，他就是到2021年嘛，所以他如果認為說他是主席的話，我覺得就算有些人可能比較激動或什麼的，大概也不會影響到。那如果……假如說韓市長有意參選，這個我真的不知道，我只是假設所有人都想選的話，那他能夠選贏的機會，我覺得還是大於其他的任何人，包括朱立倫。」

(中時電子報)