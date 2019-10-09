龍潭區一名男童8日晚間獨自騎坐在腳踏車上，徬徨無助的停在路旁啜泣，警方因擔憂夜間視線昏暗且該路段車流量大及車速較快，立即趨前並攙扶幼童至路旁空地並安撫情緒，經詢問身分時，幼童只說自己是「阿弟」，卻說不出家人及住址，只是說自己住附近，因為下午就獨自出門遊玩，到了晚上天黑車又多，忘記回家的路。

員警逐戶詢問住在附近的居民，但民眾均表示不認識這名幼童，詢問幼童家住哪裡時，幼童啜泣著只會用手指著遠方，但卻無法確認方向也無法表達身分。

經安撫幼童情緒後，員警靈機一動問說︰「小朋友那你帶我們回家好嗎？」小朋友馬上回應說︰「好！」兩名員警打算騎著警用機車從後方保護幼童找回家的路，未料一騎就是5公里遠，甚至還出現繞路情形。

正當警方擔心幼童年紀尚小無法認路，突然間幼童就停下，對著路旁一扇門說︰「我家到了！」事後員警即趨前敲門，住家隨即衝出來老婦，看見警察帶著自己的孫子回家，立刻破涕為笑，由衷感謝警方的即時援助與熱心照護，順利將小朋友平安護送返家。

(中時 )