市議會國民黨團高舉「空汙蔡、踹來共」相抗衡，抨擊「中火火力全開、害死中部百姓」。（陳世宗攝）

民進黨市議員占據主席台，不滿議事進行，議會被迫休息。（陳世宗攝）

台中市議會第3屆第2次定期會第2次會議今天召開，會議一開始民進黨團高舉「空汙騙票、市長道歉！」要求市長盧秀燕先就空汙問題，先道歉再施政報告；國民黨團議員反擊高舉「中火火力全開、害死中部百姓」，藍、綠議員衝向官員席喊口號互槓，造成會議被迫中斷。

「先道歉、再開會」，台中市議會民進黨團在開議前，先召開黨團會議，研擬今天議會的「沙盤推演」，民進黨團議員戴黑色口罩手持「先道歉、再開會」的標語進場；會議一開始由市議員陳世凱先發言，就連日來的空汙問題，要求市長盧秀燕先道歉，再開會。

國民黨市議員亦高舉「中火火力全開、害死中部百姓」等標語反制，兩路人馬都走向官員席，盧秀燕在秘書處長陪同下先離席，民進黨市議員占據主席台，要求盧秀燕就空汙問題先道歉、再開會，會議被迫中斷。市議員張滄沂高喊「開會」，因主席議長張清照宣佈休息，議事被迫休息。

(中時 )