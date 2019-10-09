桃園國際機場地勤今年6度出包，其中6日日本航空的波音787-8引擎撞到空橋、8日阿聯酋航空A380撞到機鼻，3天2撞全指向人為疏失，國門顏面盡失。立法院交通委員會要求桃勤公司檢討，一個月內提出書面報告給交委會。

立委葉宜津指出，桃園機場第三跑道、第三航廈遙遙無期，問了N百遍也拿交通部沒辦法，「但至少把現在搞好吧」，桃機停機坪到底是停機坪，還是遊樂園玩碰碰車的地方？今年1月、8月油罐車各撞到一次飛機，2月有扶梯車撞傷華航機翼，6月聯邦快遞拖車撞到華航飛機，這過去3天又分別撞到日航、阿聯酋的飛機。

葉宜津批評，桃園機場今年才引進號稱拖車界的勞斯萊斯，一輛3600萬、兩輛7200萬，還說專門要來拖A380，卻發生這樣的事，交通部還有什麼話說。

立委李昆澤也說，桃勤公司今年6起出包，讓外界對其管理能力產生質疑，究竟是人員操作、設備不當或是機坪規劃問題，要請交通部查明，國家門面不容一再疏失。

民航局長林國顯說，每件案例都不一樣，會要求地勤公司以後不能再犯。桃園國際機場公司董事長王明德則說，原因指向人為疏失。

交通委員會今提出臨時提案，指出桃勤公司3天內發生2次地安事件，事故主因接維人員因素，顯示桃勤公司對員工訓練不足，請桃勤公司針對兩次重大缺失提出說明與檢討，並在1個月內提出書面報告。

(中時 )