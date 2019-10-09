鄭朝方(中)出席《一起吃早餐》直播節目。(2020小英發言人提供)

香港電競選手蒙面發表挺港言論被禁賽，民進黨新竹立委參選人鄭朝方今天表示，政治不應該介入，應撐開保護傘，讓所有選手可以發光發熱。蔡英文競選連任發言人廖泰翔也提到，央視暫停NBA轉播等議題讓網友對言論自由有相當感觸，留言「珍惜自由珍惜一切」。

由蔡英文總統連任競選團隊自製直播節目《一起吃早餐》今天上午邀請到新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方擔任來賓，是首位蒞臨直播節目的立委參選人。

鄭朝方帶來的豐盛客家風味早餐，對於這些從小吃到大的客家美食，鄭朝方如數家珍地介紹，像是超級有料的菜包、吃起來像奶酪的甜水粄、米糕、炒米苔目等特色米食。

他推薦網友們若有機會到竹東中央市場一定要嘗試這些客家美食。色香味俱全的客家早餐一擺上桌，也讓主持人阮昭雄、廖泰翔忍不住在直播節目中就開吃！

鄭朝方表示，他的選區包含新興都會和傳統鄉鎮區域，所以到每個地方與當地民眾溝通的政見也不一樣。過去在民進黨中央服務時曾推出大受好評的「客家便當」，也讓他對於食安政策十分關注，在地食材源頭上的控管、生產管理、縮短產地到餐桌的距離，以及為青農在新世代中找到新需求，讓農業產業升級，都是他進入立法院後要為新竹縣鄉親努力的重大政策之一。

此外，鄭朝方也承諾當選後，會積極向中央爭取預算建立溪南運動中心，讓新竹縣民也有一個運動休憩的場域。

對於香港電競選手蒙面發表挺港言論被禁賽，鄭朝方表示，任何賽事培養選手不容易，若受到政治干擾無法比賽，會因此耽誤選手人生，政治應該撐開保護傘，讓所有選手可以發光發熱。

廖泰翔則提到了先前NBA「挺香港」風波使得中國抵制火箭隊，延燒到央視暫停NBA轉播，讓中國球迷無法看到精彩球賽。這些議題也讓網友對於言論自由有相當感觸，紛紛留言「致自由」、「珍惜自由珍惜一切」，更有網友大讚NBA總裁捍衛球星反送中言論自由，不向中國道歉「很有guts」。

對於對手國民黨立委參選人發表台灣販毒刑期判太重的言論，鄭朝方表示，對手言論讓我們瞠目結舌。他也感同身受地提到兒時朋友小樹因父親染毒導致母親離家，在學校遭到同學排擠，最後小樹也離開人世。

他強調，毒品影響的不僅是個人而是使家庭支離破碎。將來有機會進入國會，會審視法規是否符合現今社會價值及正義，提案修改有關藥物毒品濫用及販賣等相關法條，保護每個生活在這片土地上的孩子都不再受毒品侵害。

(工商 )