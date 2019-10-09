🔔 @BenSimmons25 (21 PTS, 8 REB, 7 AST) posts a near triple-double in the @sixers #NBAPreseason opener! pic.twitter.com/sbiae03ORZ — NBA (@NBA) 2019年10月9日

雖然火箭總管莫瑞惹出來的風波愈演愈烈，但沒有影響到廣州龍獅今天與費城七六人進行的熱身賽，台灣小將陳盈駿獲得先發上陣機會，可惜12分鐘只出手1次沒有得分，廣州龍獅最終86比144狂輸58分。

陳盈駿是台灣第三位在NBA熱身賽出賽的球員，前兩人是陳信安與曾文鼎，而目前效力於上海大鯊魚的吳永盛則在上周與火箭的比賽中替補上場，可惜也沒有得到分數。

陳盈駿今天以先發球員的身分登板，搭配三位洋將與一位大陸本土球員挑戰由恩比德、班西蒙斯等名將坐鎮的七六人，兩支實力不在一個等級的球隊，首節就高下立判，七六人打出36比22的攻勢，第二節更是以46比19的單節比數徹底撕裂龍獅防線，領先分數來到31分，勝負提前底定。

陳盈駿在首節開打兩分多鐘抓下籃板，剩下兩分多鐘發生失誤，剩下1分02秒的時候抓下第二個籃板球，陳盈駿最終留下1投0中，0分、2籃板、1失誤、1犯規的統計數據。

廣州龍獅四位洋將合力攻下72分，本土球員只得到10分，全隊投籃命中率38.5%，失誤多達23次，不輸才怪。

反觀七六人團隊投籃命中率高達53.1%，51個籃板加上35次助攻，班西蒙斯攻下全場最高21分，外加8籃板、7助攻，最難得的是投進了一顆三分球，展現出暑假訓練成果，恩比德貢獻17分。

(中時電子報)