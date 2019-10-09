中共黨媒環球網今天報導，勇士隊主帥柯爾昨受訪對莫雷事件看法時回答：「自己對該事件瞭解不足，因此無法發表評論。」遭《今日美國報》網站形容為「沉默是金」，在美國網際網路上被網民罵成「懦夫」。但在中國大陸恰恰相反，網友為他「不瞎評論」的表態點讚。

據《今日美國報》網站體育頻道報導，柯爾8日被問到莫雷事件時稱，「事實上我不（了解情況）。這是一次異乎尋常的國際事件，我們很多人都不了解情況。我和大家一樣，也在跟進這一事件，所以我不會對這件事情進行進一步的評論。」

《今日美國報》稱，莫雷事件發生後，每次關於此事件的發聲似乎都在加劇著局勢的緊張程度。因此，柯爾明智地發表言論，以避免情況變得更加糟糕。

柯爾當天還表示，他正試圖更多地了解香港發生的事。據他透露，他的姊夫是中國歷史教授。

報導提到，柯爾通常會在推特上發表言論力挺他所支持的事業，但這次他並未就此事發聲，也未轉發相關報導。《華盛頓時報》舉例稱，柯爾本人針對川普向來直言不諱，此外他還曾就槍支管控立法以及其他一系列政治問題發表看法。

網友指責柯爾，不敢為莫雷挺港一事發聲。一位網友稱，「柯爾對NBA在中國的問題不予置評。他對川普的每一條推文都發表評論，（卻）不能支持中國的民主？真是個徹頭徹尾的懦夫。」↓

還有網友戲謔地模仿柯爾的語氣說，「柯爾：對我的政治活動有便利之處時，我會談論社會公正和抗議。但當這些問題觸及到我的錢包時，我會請你(開始)下一個問題。」

不過，也有網友對柯爾的舉動表示理解。一位網友稱，「也許他真的對這個問題不是很熟悉，他更喜歡在發言之前對自己進行一番教育。」

(中時 )