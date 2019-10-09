知名大甲鎮瀾宮的線上光明燈採購案傳出弊端 ，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人遭約談。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮高達3000多萬元線上光明燈設備案，涉及中華電信的「假採購、真貸款」案，台中地檢署檢察官8日同步搜索6個地點，帶回鎮瀾宮副董事長鄭銘坤父女等人偵訊調查，訊後，以鄭銘坤等人涉嫌違反證券交易法、商業會計法及偽造文書等罪，諭令鄭以100萬元、鄭女兒以20萬元交保，另廠商趙男等3人各以50萬至20萬元交保，全案持續擴大偵辦中。

台中地檢署偵辦中華電信台中、台北及新北等多地營運處為增加營業額，涉嫌與廠商掛勾弊案，查獲營運處人員涉嫌與廠商謀議以假交易記錄、行「真貸款」之實，圖利廠商，共「放款」新台幣8億餘，但大部分求償無果而成為「呆帳」，導致中華電信損失4億多元。檢方在今年2月間已起訴中華電信多處營運處及廠商共49人。

台中檢方調查發現，大甲鎮瀾宮線上光明燈採購案也捲入中華電信弊案，鎮瀾宮於2016年間採購線上光明燈設備案，總金額高達3000多萬元，副董事長鄭銘坤身兼1家策畫展場公司的實際負責人，他的女兒則是公司股東，負責人則掛名李姓男子。

鄭銘坤涉嫌找趙男及謝女的公司合作，由趙男公司販賣光明燈硬體設備給中華電信，再由中華電信轉賣給鄭的公司，製造「假採購、假交易」帳上記錄，用以詐欺圖利。

檢察官林依成8日指揮台中調查處同步前往台中、新北等6個地點，搜索鄭銘坤及相關廠商的公司及住處，查扣電腦及相關帳冊資料，帶回鄭銘坤等多人偵訊調查。

檢調漏夜偵訊後，9日以鄭銘坤等人涉嫌違反證券交易法、商業會計法及偽造文書等罪，諭令鄭以100萬元、鄭的女兒以20萬元交保，另廠商趙男、謝女及李男等3人各以50萬至20萬元不等交保，均限制出境、出海。

據了解，檢調正過濾釐清相關事證，並將再擴大蒐證調查，釐清案情。

(中時 )