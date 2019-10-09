44歲陳姓男子和38歲陳姓已婚之婦，利用陳婦丈夫在監時同居，甚至產下1子。丈夫出獄後被通知要辦戶口登記才得知此事。桃園地檢署偵辦後，依妨害家庭罪嫌起訴。

檢方調查，陳男原本有配偶，不過去年5月離婚。陳男和相識已久的陳婦，利用陳婦丈夫在監獄服刑，2人2017年5、6月起在桃園蘆竹同居，甚至在10月受孕，去年7月產下陳子。

陳婦丈夫出獄後，接獲通知要辦理戶口登記，才發現帶了綠帽。陳男、陳婦也坦承犯罪。檢方偵查終結，依妨害家庭罪嫌起訴。

(中時 )