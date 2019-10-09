出獄被通知兒要戶口登記 男驚知戴綠帽 12:042019/10/09 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 44歲陳姓男子和38歲陳姓已婚之婦，利用陳婦丈夫在監時同居，甚至產下1子。桃園地檢署偵查終結，對2人提出妨害家庭罪嫌之訴。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 44歲陳姓男子和38歲陳姓已婚之婦，利用陳婦丈夫在監時同居，甚至產下1子。丈夫出獄後被通知要辦戶口登記才得知此事。桃園地檢署偵辦後，依妨害家庭罪嫌起訴。 檢方調查，陳男原本有配偶，不過去年5月離婚。陳男和相識已久的陳婦，利用陳婦丈夫在監獄服刑，2人2017年5、6月起在桃園蘆竹同居，甚至在10月受孕，去年7月產下陳子。 陳婦丈夫出獄後，接獲通知要辦理戶口登記，才發現帶了綠帽。陳男、陳婦也坦承犯罪。檢方偵查終結，依妨害家庭罪嫌起訴。 (中時 ) #丈夫 #登記 #戶口 #出獄 #通知 也許您會感興趣 推薦閱讀 一把火燒出違章工廠問題 04:102019/10/05 時論廣場 與男友吵架 孕女尋短差點一屍兩命 17:232019/10/05 社會 查違章工廠 中市府快速打擊「全年無休」 09:362019/10/06 社會 農地工廠子法明年元月上路 擬掀登記潮 04:102019/10/07 產業．科技 沒搶到幸運冠軍帽？ 順澤宮國慶連假備4千頂供排隊領取 13:352019/10/08 生活 妻罵尪「又軟又無用」下秒遭爆頭慘死 15:462019/10/08 社會 雙十連假 順澤宮增製4000頂冠軍帽 04:102019/10/09 地方新聞 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 高雄醫大生狠潑化骨水 翁全身冒白煙慘死 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 觀光局國旅組組長曾維德 晚間亞東醫院過世 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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