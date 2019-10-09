綠黨與民進黨今共同召開「團結台灣，勇敢承擔」記者會，由於綠黨議員王浩宇頻打國民黨總統參選人韓國瑜，韓粉也多次指王是桃園市長鄭文燦的乾兒子、有鄭授意等。桃園市長鄭文燦表示，「他不是我乾兒子、我也沒授意」。

鄭文燦今天專程北上出席記者會，宣布在桃園市第五選區（平鎮、龍潭）完成整合，綠黨立委參選人歐陽霆將退選，由民進黨現任立委蔣絜安出戰現任國民黨立委呂玉玲。

外界認為，鄭文燦與王浩宇關係「匪淺」；鄭文燦說，他相信王在過程中也承擔很多的壓力，特別在韓流興起的時候，綠黨有其自主性及其價值與看法，他完全尊重，綠黨是獨立品牌跟民進黨的共同點在於都希望在總統選舉中能保護台灣正確路線，讓蔡總統順利連任，立委選舉中透過溝通平台 讓立委席次極大化，這兩個目標是完全一致的 。

鄭文燦指出，在蔣絜安、歐陽霆兩個人整合後，與對手差距很小，因此整合非常有必要，如果原本是與對手有5％的差距，加起來是不會輸給對手。

鄭舉例，上屆立委選舉，民進黨只輸國民黨2000票，去年的市長選舉，他贏11000票，所以要特別感謝綠黨的相讓相牽成。

(中時 )