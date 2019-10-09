75歲的楊奶奶（化名），一個月前開始出現心悸、喘不過氣來的癥狀，到心臟科就診檢查卻找不出原因，到後來更出現失眠、食慾不振，還不時對人抱怨「自己只是被利用」、「都沒人要理我」的負面話語，原本溫和的脾氣也變得暴躁，兒子才趕緊帶她到精神科診所求助，經確診罹患了「銀髮族孤獨症候群」。

精神科診所院長楊聰財醫師表示，經進一步問診後發現，楊奶奶半年前丈夫去世後從南部鄉下北上，與兒子一家三口住在同棟不同樓層的社區大樓，平日因兒子夫妻工作忙碌，便幫忙照顧一歲大的孫子，也天天煮好晚餐，等他們下班一起吃飯。初期兒子跟媳婦陪她用餐了幾次，後來就常以在公司吃過為由婉拒，接了孫子就走，假日想找人出遊，兒子一家三口也總是自己出門，加上與左右鄰居都不熟悉，楊奶奶經常獨自一人在家，日子久了，便出現了問題。

楊聰財指出，臺灣已邁入高齡社會，每七個人當中就有一位超過65歲，其中高達三成者為獨居或老夫妻同住的銀髮族，現代社會家庭結構改變，不少銀髮族必須面臨子女離家的孤獨感，若又加上伴侶去世、疾病纏身等影響，沒有家人陪伴關懷或對外的社交生活，就容易引發「銀髮族孤獨症候群」。不僅會產生憂鬱、焦慮、憤怒或睡眠障礙，嚴重者還可能出現自傷、傷人行為。而根據臨床研究顯示，長期處於負面情緒下，大腦也會分泌過多壓力賀爾蒙「可體松」，抑制免疫系統作用，提高罹患心血管疾病或失智癥的機率。

對於「銀髮族孤獨症候群」的治療會先以藥物治療改善憂鬱、失眠等癥狀，再透過負面情緒障礙指數評估，找出導致孤獨的成因，採取認知行為治療，紓緩患者負面情緒，早日恢復正常生活。楊聰財表示，銀髮族要想真正遠離孤獨感，除了找到生活目標、培養興趣，也建議經營「四老」：老友、老伴、老狗與老本，以增進正向互動關係，或是參與社區活動、社區大學課程，結交同好朋友，讓生活更豐富有趣。

楊聰財強調，「孤獨已是這世界的顯學」，從英國設置「孤獨大臣」、印度成立「幸福部」就能窺見，銀髮族身心健康已然是全球關注重點，為人子女者應時時關懷家中長輩，即便沒有住在一起，也可透過電話、視訊交流問候，更要隨時留意長輩的身心變化，一旦發現異常，像是情緒低落、拒絕外出或找不出病因的癥狀，長達2~4週以上時，就應及早尋求專業醫師協助，避免延誤治療引發更嚴重的身心問題。

(中時 )