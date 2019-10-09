台北駐大阪辦事處福岡分處4日晚間舉行國慶酒會，會場還公布一封以「中華民國」稱呼台灣的日本首相安倍晉三署名賀電，綠媒一片歡欣鼓舞，然而事後卻遭日本政府打臉，表示並未發出該賀電。福岡分處後來的聲明中說「接獲政壇友人轉交賀電」，名嘴謝寒冰懷疑，友人不會就是寫「二百五『遲刻魔』文章的田中淳吧?」

近來有位日本編輯在日本雜誌上撰稿、稱韓國瑜是「遲到魔人」，引發外界熱議。但細查撰寫該文的日本編輯田中淳，發現背景竟和總統蔡英文的小英教育基金會《想想論壇》「有關係」。

外交部駐日人員又出包？駐大阪經文辦事處福岡分處4日辦國慶酒會時，出示日本正副首相賀電，署名賀電直呼「中華民國」，但隨即遭日首相府否認。國民黨立委蔣乃辛在立法院質詢行政院長蘇貞昌此事，蘇貞昌表示，這種事情何其重大，更應嚴謹，「這個應該要查處。」

蔣乃辛質疑，明明沒有署名的，卻公開大喇喇在國慶酒會秀出來，這不是大笑話嗎？福岡分處後來的聲明中說「接獲政壇友人轉交賀電」，「友人」是誰？我國派駐日本的外交官應該都是資深的外交官，怎麼會出這種錯誤呢？

名嘴謝寒冰在臉書說，「我真的嚴重懷疑，福岡分處所謂轉交安倍晉三偽造賀電的友人，不會就是寫「二百五『遲刻魔』文章的田中淳吧?」

網友留言「有可能喔！」、「被發現了，甜中純 因為邦交剩沒幾個，賀詞太少，自己造一個……詐騙魔」、「偽造文書？！」、「國家機密都被你發現了 寒冰哥」、「到底是有多麽崇拜日本，連這個也造假。吼！」、「【我敬愛的大哥哥】唉呦 看了雞皮疙瘩起來~結果被打臉」、「我最敬愛的大哥哥 你怎麼出賣我？」

(中時電子報)