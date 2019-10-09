歐陽霆（中）驚天一撞嚇了眾人一跳。（范揚光攝）

為整合艱困選區泛綠選票，民進黨及綠黨上午召開「團結台灣、勇敢承擔」─桃園市第五選區（平鎮、龍潭）整合記者會，會中身兼桃園競選總主委的桃園市長鄭文燦宣布，同一選區的綠黨參選人歐陽霆退選，並禮讓給民進黨參選人蔣絜安；不過記者會中歐陽霆向支持者鞠躬致意時，不小心撞上身前的桌子。嚇了在座所有人一跳。

鄭文燦說，綠黨是有自主性的獨立品牌，不但要讓蔡英文總統贏得連任，也要讓泛綠立委席次極大化，因此非常感謝綠黨的禮讓。鄭文燦也稱讚綠黨，守護台灣民主的基礎立場不曾動搖，這與民進黨的路線是一致的。

歐陽霆致詞時說，雖然退出選戰，但是不管蔡英文或是蔣絜安，只要有需要的地方他都會全力協助，也希望她能把綠黨關懷弱勢的理念帶入國會。蔣絜安回應說，她一向關心年輕人及公共政策，她會號召年輕世代守護台灣的民主與價值。

記者會中歐陽霆向支持者鞠躬致謝時，不慎用力過猛一頭撞上桌子，怦然一聲嚇了大家一跳，一旁的蔣絜安趕緊上前關心，所幸歐陽霆沒有受傷，不過還是痛得不停地揉頭。

(中時 )