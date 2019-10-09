媒體報導，中山大學連儂隧道僅展示8天、無法保留，是因為高雄市政府要求復原，否則開罰。對此，市府文化局表示，尊重舉辦多元活動，但西子灣隧道是歷史建築，4日有民眾通報隧道牆面遭噴漆、塗鴉，因此於5日發文提醒中山大學依文資法規定妥為保存，校方活動結束後已復原牆面，8日文資委員會勘，決議請校方針對新舊油漆色差再做改善。

文化局強調，尊重多元言論，但基於文化資產主管機關之立場，提醒要求管理單位妥善保存文化資產是法定職責。

文化局指出，「西子灣隧道及其防空設施」在2004年登錄為歷史建築，今年10月4日傍晚，文化局接獲民眾通報隧道牆面遭噴漆塗鴉，因此於隔日發文提醒中山大學應妥為保存，以免觸及文資法規定。

校方在連儂隧道活動結束後，已自行油漆復原牆面，8日下午文化局會同文資委員、校方共同會勘，文化資產日常維護就會以油漆塗刷，只是新舊油漆塗面略有色差，文資委員決議請校方針對色差處、地面及台度油漆滴痕再進行改善。

高市文化局強調，尊重多元活動之舉辦，但辦理過程也應該兼顧法定文化資產價值的保存維護。

(中時 )