一名剛到加拿大的16歲中國留學生「自導自演」遭人綁架，企圖從父母那裡取得100萬元加幣的贖金，結果驚動加國警方，2小時內偵破全案；少年被捕並被控「惡作劇」刑事罪名。

安大略省約克區（York Regional）警方今天指出，9月27日午夜過後不久，警方獲報趕赴大多倫多地區萬錦市（Markham）一棟民宅調查。因為有影片顯示一名來自中國的16歲少年遭人捆綁、塞住嘴巴、雙眼被眼罩蒙住，痛苦呻吟，任誰看了影片都會擔心。

警方表示，這則影片透過社群媒體發到這名學生在中國的父母手上，還附上一則要求100萬加幣的贖金（約新台幣2315萬元）的簡訊。

約克區警方立即投入大量警力，不到2小時，警方在附近列治文山（Richmond Hill）一家餐館找到該名少年。少年毫髮無傷，顯然正「等待匯款入帳」，沒想到等來了警察。這名少年將於31日出庭。

加拿大警方提醒社會大眾，警方對綁架舉報非常重視，分秒必爭下，必定會迅速採取行動。而這在加拿大已不是第一次企圖勒索海外人士的謊報案件，徒然浪費警方寶貴資源。

華人聚居的萬錦市今年3月23日曾發生中國留學生陸萬真遭綁架的真實案件，被害人3天後身形狼狽地出現在鄉間公路，向附近人家敲門獲救。

警方後來循線逮捕4名嫌犯；其中一名被告承認綁架勒索，於6月被判刑4年；另外3名男嫌犯被控綁架、用武器毆打人等罪名，還有一名嫌犯在逃。

(中央社)