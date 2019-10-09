誇張利用水肥車運毒！1輛新竹籍大展工程公司水肥車跨海離島澎湖，載運疑似走私入境的1125多公斤Ｋ他命毒品原料企圖闖關轉運回台灣，刑事局南打中心會同澎湖警方8日查獲，全案積極追查上下游。

刑事局南部打擊犯罪中心月前接獲可靠線報，掌握情資不肖販毒集團以澎湖島為轉運站，利用漁船從大陸載運大量毒品偷渡澎湖，在轉運往台灣本島。

南打中心動員10多名警力配合澎湖縣警察局刑警大隊及白沙警分局偵查隊連日展開布署，針對機場、碼頭加強埋伏跟監查察。

8日上午9時30分許警方在湖西鄉隘門新村旁僻密的產業道路，赫然驚見1輛水肥車疑似正在搬運不明化學原料，警力蜂擁而上當場逮捕涉嫌運毒的莊姓司機，立即帶回警所偵辦。

現場清查大量不明化學原料，初步研判疑似Ｋ他命毒品原料鹽酸烴亞胺，仍待送交刑事局進一步成分鑑定確認；清點每包約25公斤、分裝成45小包，共計1125公斤重，初估市值超過4億元，屆時一旦煉製成毒品，足供上百萬人吸食荼毒生命。

警方連夜展開偵訊，涉嫌運毒的莊姓司機犯有毒品前科，涉嫌運毒的水肥車登記新竹縣大展工程股份有限公司所有。

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(中時 )