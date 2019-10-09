台南第二型病毒解除，現又傳出仁德區仁愛里一名28歲男子確診本土登革熱。（台南市衛生局提供，曹婷婷台南傳真）

台南第二型病毒病例已於10月6日解除社區監測，日前成大校園爆發群聚感染為第三型，不過，二型病毒剛解除，10月8日傍晚又確診1例本土登革熱，第31例仁德區仁愛里28歲男性、無慢性病史，近期未出國，10月6日發燒、頭痛、身體痠痛、紅疹等症狀，自行服藥未就醫，10月7日晚上診所就醫轉診至醫院住院，經登革熱NS1快篩陽性通報，10月8日傍晚確診第二型，個案目前住院治療，同住家人無疑似症狀。

台南市從6月29日發生登革熱疫情，第二型病毒病例已於10月6日解除社區監測，9月下旬發生的成大校園群聚感染則為第三型，新增這一起病例仍不確定感染源，登革熱防治中心已將檢體送至疾病管制署實驗室進行病毒株比對，以釐清個案感染源。截至目前，台南確診本土登革熱病例數31例，境外移入登革熱病例數32例。

台南市登革熱防治中心指出，個案社區隱藏期1天，平日於東區東明里工作，每周2-3天會至南區新昌里健身房運動，登革熱防治中心已於10月8日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家及工作地活動地孳生源清除。並規劃於10月9日進行住家環境、工作地及活動地戶內外擴大孳生源清除及化學防治。

本周適逢雙十連續假期，提醒計畫出國的民眾，出發前可先查詢瞭解各國疫情，尤其是東南亞國家，並於當地做好防蚊措施以降低感染傳染病的風險。我國今年截至10月9日累計413例境外移入登革熱病例，9成以上個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。另，累計75例境外移入屈公病病例，7成個案感染國家為緬甸；近1個月新增病例感染國家仍以緬甸、泰國為主。

國際間目前多國登革熱、屈公病疫情仍處高峰或流行期，台南市登革熱防治中心提醒，民眾前往當地應加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後14日內做好自主健康管理，有發燒等疑似症狀請立即就醫。

(中時 )