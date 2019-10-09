美國之音9日華府報導稱，有報導說，一家大陸國有能源公司退出了伊朗的一個天然氣項目，這是由於美國對德黑蘭的制裁，讓該公司一直承受壓力。

伊朗石油部長贊加內（Bijan Zanganeh）周日在部門網站上表示，大陸「中國石油天然氣集團公司」（CNPC，中石化）將退出開發伊朗南帕爾斯天然氣田的合作項目。

贊加內表示，伊朗的波斯石油公司將自行開發該氣田。該公司最初與中石油和法國石油公司道達爾合作開發該專案。

道達爾最初在2017年宣布的合作項目中持有50.1％的股份，中石油和波斯石油分別持有30％和19.9％的股份。道達爾在2018年8月退出了該項目。當時，美國重新開始對伊朗實施制裁，以迫使伊朗談判達成一項新協定，終止其核活動和其他被認為有害的活動。

大陸外交部承認收到了美國之音有關中石油參與南帕爾斯氣田專案的問題，但截至週二晚（北京時間周三凌晨）沒有做出任何回應。大陸官媒幾乎沒有報導伊朗宣布的決定，中石油網站上也沒有提及。

《華爾街日報》週一發表的一篇說，中石油高管此前曾承認，由於美國的壓力，該公司難以找到銀行向伊朗轉移資金。這篇報導稱，中石油自己的金融機構昆侖銀行已告訴客戶，它不再受理與伊朗的交易，但同時公開宣稱，它打算繼續與伊朗開展業務。

《南華早報說，中石油「在（美國）制裁的問題上，可能有理由感到擔憂」，因為該公司網站稱，中石油有一家成立4年的美國子公司在美國進行了「重大金融投資」。

自去年以來，川普政府一直在單方面加強對伊朗的制裁，並呼籲其他國家不要與伊朗的能源和金融部門做生意，並對無視這些警告的外國公司和個人實施二級制裁。

美國官員上個月制裁了幾家大陸航運公司和高管，原因是他們無視美國5月全面禁止伊朗石油出口的禁令，從伊朗進口石油。

美媒報導，數月來，中石油在南帕爾斯氣田項目中的角色一直不確定。贊加內曾在2月抱怨說，中石油沒有完成其應分擔的部分工作。據伊朗帕爾斯油氣公司的負責人透露，直到8月，中石油都在商討保持該項目的合作夥伴地位。

(中時 )