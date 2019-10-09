屏東韓家軍發起國慶遊行，盼讓市區呈現旗海飄揚景象。(林和生攝)

2019國慶焰火在屏東舉辦，預計施放42分鐘，並首度結合國立台灣交響樂團現場演出，創下國慶焰火史上施放時間最長、實況演奏的紀錄；高屏溪彼岸的高雄市政府也在鐵橋濕地公園規畫草地音樂會，讓焰火美景高屏共享，不僅尬場、也比人氣。

距離屏東上一次2007年舉辦國慶焰火已經12年，當年在大鵬灣的盛況許多屏東人仍記憶猶新，今年屏縣府再度爭取到國慶焰火，在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放。

今年國慶焰火主題是「攜手世界、臺灣耀飛」，將施放1萬6280發煙火彈，布彈區寬600公尺、深200公尺，發射高度最高600公尺，平均高度400至500公尺，非常壯觀。

屏縣府指出，焰火施放時間預計晚間8點開始，但從下午4點起就有活動表演，由知名紙風車兒童劇團演出「蕃薯森林奇遇記」、屏東女孩林俞妏、藝人吳汶芳等人輪番上陣。煙火施放結束後，如果覺得不過癮，還有滅火器、小男孩、宇宙人等樂團表演，陪大家歡慶一整晚。

屏縣府端出豐富表演吸引全台民眾齊聚，而僅一溪之隔的高雄市政府也在鐵橋下的溼地公園辦起草地音樂會，找來青春男孩樂團Noovy、金曲新星孫盛希、新加坡創作歌手邱鋒澤、青春偶像鼓鼓等歌手接力演出，共享焰火、也歡慶雙十節。

不僅晚上節目精彩，由韓國瑜屏東縣競選總部及屏東韓家軍發起的雙十節踩街遊行活動，一早就從屏東市慈鳳宮出發，繞行市區主要道路約1公里，盼讓旗海飛揚、慶祝國家生日快樂。

(中時 )