香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，反修例事件持續不斷，零售業大受影響，8月份零售業金額整體跌幅約23％，是有史以來最慘痛的跌幅，她估計，十一黃金周的零售表現會較去年大幅倒退。她又指，近期開始有私人商鋪業主願意減租一成多至最多三成，維期2至3個月。

謝邱安儀出席一個電台節目時提到，鐘錶、珠寶等行業影響較大，跌幅最嚴重，跌幅接近一半。她指，有私人商鋪業主近日願意減租一成多至最多三成，維期兩至三個月，為旗下商場租戶提供紓困措施，包括太古及希慎。不過，她說，普遍大商場仍然「企硬」未肯減租，包括領展及港鐵旗下商場。她希望政府促請商場業主減租，並增加寬免差餉及電費等措施。

稻苗學會第一副主席馬健亮出席同一節目時指，飲食業開始出現倒閉潮，形容遊客區「最慘」，又透露近月有約100間食肆倒閉，估計約2000人失業。他說，業界開始裁減散工，並要求長工放假縮減開支，由於市道關係，很多倒閉的飲食商鋪都仍未有人接手，他呼籲政府向一些大企業如領展施壓，盡社會責任，減租，與不同商舖共渡時艱。

(中時 )