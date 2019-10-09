北市1名女大生在男友陪同下，日前到北市中正區某按摩館按摩，結果越南籍阮姓按摩師竟爬上按摩床性侵，明知女生男友就在布簾外，竟大膽壓制女大生，手指比「噓」，要女生不要出聲，女大生返家後情緒崩潰，告知男友，全案才曝光。台北地檢署今依強制性交、違反戶籍法等罪嫌起訴阮男。

檢警調查，今年9月9日晚間，被害女大生在男友陪同下，前往北市開封街1間按摩館按摩，女生原本只要腳底按摩，阮男卻引導她到按摩床上進行全身按摩。女生在換衣後，趴在按摩床上，阮拉上布簾，讓她男友在布簾外等候。

結果阮男不懷好心，先小心翼翼褪下女生的短褲，再請女生轉正面，脫下女生衣褲，阮男竟爬上按摩床，以跪坐姿勢性侵她得逞。

女生發現遭侵犯時，雖意圖夾緊雙腿抗拒，但仍是不敵阮男力氣。阮男性侵過程，還以手指比出「噓」的手勢，要女生不准出聲，女生驚恐到不敢呼救。

女生返家後，與男友通話時吞吞吐吐，男友陪她到醫院驗傷，向警方報案。

警方趕到按摩館逮捕阮男，進而查出阮男早在2015年3月起，就是非法居留的逃逸移工，阮因向同鄉取得台灣何姓男子的身分證，冒用何男身分到按摩館應徵工作，罪加一等。

檢方調查時，阮男坦承與女大生發生性關係，辯稱是合意性交，否認性侵，檢方不採信阮男說法，依強制性交、違反戶籍法等罪嫌起訴阮男。

(中時 )